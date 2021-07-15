"Астральный натюрморт" художника Юрия Яковенко представлен на выставке в НЦСИ

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Персональная выставка графики Юрия Яковенко "Астральный натюрморт" открылась сегодня в Национальном центре современных искусств, передает корреспондент БЕЛТА.

На ретроспективной экспозиции можно увидеть наиболее известные графические серии Юрия Яковенко. Одна из них - серия офортов "Сонет" - удостоена в 2020 году Национальной премии в области изобразительного искусства в номинации "Графика". Серия создавалась под влиянием японской графической школы и состоит из 13 гравюр, собранных в специальный футляр.

Данный проект в НЦСИ продолжает серию персональных выставок лауреатов Национальной премии в области изобразительного искусства.

"Юрий Владимирович уже многого достиг, имеет награды и почетные звания. И очень трудно, взойдя на гору, покорять новые вершины и находить неизведанные темы, идеи, в том числе художественные. Полученная графиком в 2020 году награда, его рвение говорят о том, что его творчество развивается и этот путь продолжается. Это первая выставка Яковенко в Национальном центре, и я надеюсь, что с этого проекта наше сотрудничество продолжится", - сказала заместитель директора по творческой работе НЦСИ искусствовед Олеся Иноземцева.

По словам куратора выставки Михаила Мирошникова, художник-график Юрий Яковенко - личность международного масштаба. "Если говорить о его четкой привязке к белорусской академической школе графики, то он один из двух лучших учеников народного художника Беларуси графика Василия Шаранговича вместе с Василием Барановым. Яковенко начинал творить под влиянием словацкой школы графики, и его работы отчасти напоминали стандартные сюжеты тематических произведений с явным сюрреалистическим оттенком. Он прошел длинный путь и обрел собственную манеру. На протяжении последнего времени он сильно менялся, отойдя от интерпретаций мировой прозы, своих переживаний к теме античности, и сегодня виден его очевидный интерес к японской классической графике", - отметил Михаил Мирошников.

Значительная часть работ на выставке - сюрреалистические натюрморты. Как отметили в НЦСИ, натюрморт - это система символов, намеренно создаваемая художником. В натюрмортах художника системы выстраиваются из предметов и растений, измененных метаморфозами и существующих за гранью привычного предметного мира. Во многих случаях они связаны с бренностью материального, прежде всего человеческого тела.

Еще одна большая серия работ - так называемые складанки - офорты, состоящие из отдельных частей, которые невозможно сложить, как пазл. "Но они тем не менее образуют несомненную гармонию. Эти детали, будто дверные щелки, через которые мы заглядываем в астральный мир, имея возможность увидеть там лишь обрывки странных образов, детали трансформаций и превращений, фантастических существ, не имея доступа в этот мир и никогда не видя его целиком", - добавили организаторы.

"Когда начинаешь изучать какую-либо тему, углубляться, можно на это наложить многое свое, при этом оставаясь в определенных рамках и используя антураж. И греческая культура - Клондайк для фантазий", - пояснил Юрий Яковенко. - У каждого свой язык, чтобы донести что-либо публике или даже самому себе. Графика не стоит на месте, технологии становятся проще для применения. И это неплохо, так и должно быть. На мой взгляд, было бы хуже, если бы молодежь не интересовалась новыми технологиями и была консервативной".

Экспозицию можно посетить по 12 сентября.

Работы Юрия Яковенко были подарены королеве Великобритании Елизавете II и папе римскому Бенедикту XVI, хранятся в Королевском собрании в Швеции и многочисленных музейных собраниях в Беларуси и за рубежом. Художник из Гродно является обладателем более 25 наград различных биеннале и конкурсов графики.-0-