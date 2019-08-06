Атмосферу раннего Средневековья воссоздадут на этнопразднике в Чаусском районе

6 августа, Могилев /Ольга Емельянова - БЕЛТА/. В агрогородке Радомля Чаусского района 17-18 августа пройдет этнопраздник "У госці да радзімічаў", сообщили корреспонденту БЕЛТА в райисполкоме.

Организаторы подготовили насыщенную двухдневную программу с театрализованными действиями при участии клубов исторической реконструкции "хирд Волки" (Жодино) и Vitland (Минск). Гостей ждут этнотанцы, развлекательные программы, интерактивные зоны, мастер-классы, показательные бои и кухня радимичей. Местные жители представят традиционные ремесла в музее под открытым небом. Планируется провести конкурс на лучшую стилизацию культуры и быта населения эпохи раннего средневековья "Время древности". На выставках-продажах можно будет приобрести тематические сувениры.

Атмосферу праздника поддержат выступления этно-проекта Патриции Свитиной, магистра искусств, старшего преподавателя кафедры этнологии и фольклора Белорусского государственного университета культуры и искусств Натальи Матылицкой, этногрупп "Хмельны Вір", "Арацэя", Yudjin, "Радогость", "Разветье". Зрители также увидят огненное шоу от коллектива AGNI show (Витебск). Хедлайнером станет проект Znich & Rutvica.

"Всех участников мероприятия ожидает яркое действо, основанное на событиях и стилистике эпохи раннего Средневековья, - отметили в райисполкоме. - Праздник стартовал еще в 2014 году на местном уровне. С каждым годом в Радомлю приезжает все больше туристов, коллективов, реконструкторов, ремесленников и мастеров - тех, кто неравнодушен к национальной культуре и прошлому своей страны".

По одной из гипотез, на территории, где ежегодно проходит этнофестиваль, когда-то размещалось городище радимичей, а затем на этом месте был воздвигнут замок, остатки укреплений которого сохранились до наших дней. Сейчас на посаде Замковой горы создан музей под открытым небом, куда входят сооружения, построенные в стиле эпохи раннего Средневековья. Здесь можно увидеть капище Перуна, комплекс стилизованных полуземлянок (в таких жили наши далекие предки), приспособление для добычи живого огня, печь для обжига керамической посуды.-0-