Атмосферу школьного класса прошлого века представят в галерее Савицкого 1 сентября

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Снова в школу" ко Дню знаний откроется 1 сентября в Художественной галерее Михаила Савицкого, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

"Выставка состоит из предметов, без которых невозможно представить школьные годы. Член правления Республиканского объединения коллекционеров Виктор Суворов представит уникальную коллекцию фарфора: чернильницы, карандашницы, письменные приборы и разнообразные статуэтки на школьную тему. Более 100 изделий создадут целый школьный мир как через утилитарные предметы, так и с помощью разнообразных образов учителей, учеников, забавных сюжетных композиций. Посетители также смогут увидеть собрание бюстов и статуэток классиков белорусской и русской литературы, произведения которых включены в школьную программу", - рассказали организаторы.

Необычную коллекцию скрепок продемонстрирует коллекционер Александр Лугин. "Это металлические и разноцветные пластиковые скрепки разнообразных форм и размеров, фирменные и сувенирные, привезенные из разных стран мира. Всего в экспозиции покажут более 300 экземпляров таких незаменимых в учебе и работе маленьких помощников", - отметили в галерее.

Национальная библиотека Беларуси представит коллекцию букварей, по которым учились белорусские дети в 1900-1990-х годах. "Самое старое издание - "Беларускі лемантар, або Першая навука чытання" Каруся Каганца 1906 года. Среди редких изданий "Лемантар" 1925 года белорусского ученого-языковеда, первого председателя Института белорусской культуры Степана Некрашевича, а также учебники 1930 года для городских и деревенских детей: "Ударнік: лемантар для гарадскіх школ граматы", "Чырвоныя зоркі: лемантар для вескі: падручнік для 1-й групы вясковых школ", "Буквар для дарослых" 1941 года. Будут представлены и послевоенные издания букварей.

Отдельная зона выставки воссоздает атмосферу школьного класса. "Экспонируется знаменитая парта Федора Эрисмана из фондов Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта", - добавили в учреждении.

"Еще одним неотъемлемым атрибутом любого класса является школьная доска. В фондах Музея истории города Минска хранится уникальный экспонат - доска, которой пользовался президент Академии наук Беларуси, физик с мировым именем, доктор физико-математических наук, профессор Николай Борисевич", - подчеркнули организаторы.

Выставка организована совместно с НББ, Белорусским государственным музеем народной архитектуры и быта, коллекционерами Виктором Суворовым и Александром Лугиным.

Познакомиться со школьными предметами прошлого века можно будет до 31 октября.-0-