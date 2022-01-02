Атмосферу Венского новогоднего бала под мелодии симфонической музыки воссоздадут в Минске 13 января

2 января, Минск, /Корр. БЕЛТА/. В канун старого Нового года Государственный академический симфонический оркестр Беларуси и маэстро Юрий Караваев приглашают на праздничный концерт "Штраус-гала". Слушатели смогут погрузиться в атмосферу Венского новогоднего бала, сообщили БЕЛТА в Белорусской государственной филармонии.
В программе вечера прозвучат знаменитые вальсы и польки, галопы и марши, арии, мелодии из оперетт. В концерте также примут участие солисты Большого театра оперы и балета, чемпионы Беларуси по спортивным бальным танцам. "Блестящая музыка гениальной семьи Штраус является настоящим символом всех праздничных концертов в мире", - отметили организаторы.
Главный дирижер - народный артист Беларуси Александр Анисимов, дирижер - Юрий Караваев.-0-