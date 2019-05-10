Аудиогиды закупят для музея дворцово-паркового комплекса Сапегов в Ружанах

10 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Пружанский район Брестской области и гмина Ботьки Бельского повета (Польша) реализуют совместный проект по сохранению исторического и культурного наследия рода Сапегов в белорусско-польском приграничье, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Татьяна Пура.

Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Пружанского райисполкома в партнерстве с гминой Ботьки победили во втором конкурсе микропроектов по тематической цели "Наследие", которые реализуются по программе "Польша - Беларусь - Украина - 2014-2020". Сумма гранта ЕС составляет 60 тыс. евро, средства стороны разделят поровну. По 3 тыс. евро на реализацию инициативы направят из местных бюджетов.

В частности, для музея дворцово-паркового комплекса Сапегов в Ружанах планируется закупить аудиогиды. В помощь экскурсоводам приобретут 10 устройств. Партнеры организуют совместные мероприятия. В Ружанах проведут театрализованный праздник "Сапеги приглашают к своему двору", подобный - "На именины к Яну Сапеге" - состоится в Польше. Будут опубликованы издания для туристов, выпущен фильм на белорусском, польском и английском языках о жизни и деятельности представителей знатного рода.

"История рода Сапегов - общая для Беларуси и Польши. Городской поселок Ружаны получил известность благодаря деятельности канцлера Великого княжества Литовского Льва Сапеги. Для развития гмины Ботьки многое сделал маршалок и секретарь ВКЛ Ян Сапега. Совместным проектом, который рассчитан на 2020 год, хотим познакомить большее число туристов с нашим наследием", - отметила Татьяна Пура.

Сейчас продолжается реставрация восточного (театрального) корпуса ружанского дворца. За счет республиканского и районного бюджетов выполнены работы по усилению фундамента, восстановлению кирпичной кладки наружных стен, устройству вертикальной гидроизоляции. Проект предусматривает создание многофункционального культурного комплекса, где в перспективе будет воссоздано внутреннее убранство в барочном стиле.

Реставрационные работы в старинной резиденции Сапегов начались в 2008 году. Обновлены центральные въездные ворота - брама, восстановлены боковые флигели, в которых размещается музей.-0-