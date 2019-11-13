Аутентичная кухня, песни "в перехлест" и бытовые танцы - полоцкий этнофест собирает друзей

13 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Поклонников аутентичной кухни, бытовых песен и танцев приглашает на районный праздник полоцкий этнофест "Жывая даўніна", сообщили корреспонденту БЕЛТА в Полоцком районном Центре культуры.

Мероприятие, посвященное Году малой родины, состоится 24 ноября на базе данного учреждения культуры. Программу откроет итоговое мероприятие кулинарного телевизионного проекта "Цікавае падарожжа Надзейкі. Малая радзіма пачынаецца з сям'і", который вызвал огромный интерес жителей района и был отмечен рядом наград республиканских конкурсов. Ведущая проекта, путешествуя по деревушкам своей малой родины, готовит блюда по местным аутентичным рецептам и рассказывает о семьях, в которых они сохранились. На этнофесте состоится чествование представителей этих семейств и презентация сборника, посвященного проекту.

Открытый турнир народных бытовых танцев "Танцуем по старинке" станет местом притяжения танцевальных пар сельских клубных учреждений. Народный фольклорный ансамбль "Голоса наследия" Богатырского сельского Дома культуры продемонстрирует исполнение жатвенных и купальских песен "в перехлест". Эта манера исполнения недавно получила статус нематериальной историко-культурной ценности Беларуси. Свои самобытные композиции на празднике представят также другие фольклорные коллективы и исполнители из Полоцкого и Витебского районов.

Организатор - Полоцкий районный Центр культуры.-0-