Аутентичные обряды проведут на Петров день в Лельчицком районе

12 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Аутентичные обряды проведут сегодня на народном празднике "Петровские гуляния" в агрогородке Ударное Лельчицкого района, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.
Традиционно действо приурочено к Дню святых апостолов Петра и Павла, который отмечается 12 июля, а также ко Дню деревни.
Чтобы изменить судьбу, сельчане на Петров день катались на старинных качелях, зачитывали слова заговора и верили в перемены к лучшему. С древних времен у местных жителей существовал и обычай заплетать в этот день ветви берез. С этой традицией, дошедшей до наших дней, связывали надежды на будущее. Молодые девушки заплетали в ветви яркие ленты и загадывали желание. По поверью, если за ночь ветер не растреплет эти косы, оно исполнится. Сегодня вечером присоединиться к обряду смогут все желающие.
Традиционно Петровские гуляния собирают много гостей со всего района. Брендом агрогородка стал народный танец "Нарэчанька". Из года в год он становится кульминацией праздника. И в этот раз станцевать его приглашают всех.
Центром действа станет площадка возле Ударненского центра культуры и досуга. Здесь местные власти будут чествовать самых юных жителей агрогородка - тех, кто родился в этом году. Их родителям представители сельисполкома адресуют теплые пожелания и вручат сувениры. Традиционно отмечают и хозяев домов образцового порядка. В этом году такого звания удостоены сразу четыре семьи. Также отметят тех, кто всей душой болеет за свою малую родину и активно участвует в наведении порядка и благоустройстве территории сельсовета.
В программе мероприятий - выступление коллективов художественной самодеятельности, уличное народное гулянье, мастер-класс по традиционным народно-бытовым танцам, выставки, спортивные и шуточные конкурсы и состязания. К примеру, сумевшие забраться на "Призовой столб" смогут пополнить закрома зерном, сеном или соломой.
На торговых рядах предложат свежую выпечку, сладости, напитки, шашлыки и другие угощения.
Начало праздника в 19.00.-0-
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