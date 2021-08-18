Августовские чтения стартуют в библиотеках Могилева 20 августа 

18 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В библиотеках Могилева с 20 по 30 августа пройдут Августовские чтения "Библиотека & Школа: есть результат". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заведующая отделом библиотечного маркетинга ЦГБ им. К.Маркса Елена Шепелева.





"Традиционно в преддверии нового учебного года библиотеки города приглашают педагогов, родителей, студентов и учащихся на Августовские чтения. Это своеобразные информационно-просветительские мероприятия в помощь образовательному процессу. В этом году они будут проходить как в режиме онлайн, так и в реальной жизни", - отметила Елена Шепелева.





Одним из мероприятий станет промоакция, где педагоги, учащиеся и студенты смогут не только посетить интеллектуальные площадки и методические гостиные, но и принять участие в различных интерактивных конкурсах и играх, познакомиться с афишей предстоящих мероприятий, получить пакет полезной информационной продукции. В библиотеках города пройдут креативные выставки, открытые просмотры литературы и тематические обзоры - все это станет интересной и нужной информацией накануне учебного года.





"Для тех, кто не сможет посетить библиотеки, предусмотрен онлайн-формат: интересная информация будет размещаться как на сайтах библиотек, так и в аккаунтах в социальных сетях", - подчеркнула заведующая.





Педагоги на сайте Центральной городской библиотеки смогут познакомиться с перечнем интегрированных уроков по творчеству белорусских и русских писателей, интерактивных уроков по внеклассному чтению для учащихся 1-4-х классов, внеклассных часов, с материалами шестого школьного дня, а также рекомендациями и интересными идеями по оформлению информационных стендов, пресс-стен и ярких фотозон в учебных кабинетах. "Для наших коллег, библиотечных специалистов учреждений образования, подготовлен профессионально-методический пакет: нормативно-правовая документация, онлайн-консультации, полнотекстовые профессиональные издания, - рассказала Елена Шепелева. - Полезную информацию подготовили и для родителей. На сайте будет размещен перечень проектов и объединений по интересам для всей семьи, методические пособия по организации семейного чтения, семейные квизы, викторины, игры и многое другое".





Кроме информационных материалов, на сайте Центральной библиотеки можно познакомиться и с базами данных, созданными сотрудниками библиотеки: "Могилев в печати", "Достопримечательности Ленинского района", "Герои Победы на карте Могилева" и др. Продолжат свою работу электронный каталог и виртуальная справочная служба.





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Более подробно с планом Августовских чтений можно ознакомиться на сайте csgpb.mogilev.by.-0-