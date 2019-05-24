Августовский канал, БелАЗ, Витовт - витебская художница представила красочный белорусский алфавит

24 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Витебская художница Тома Прокофьева изобразила знаковые места и строения, события и известных людей страны, создав "Беларускі алфавіт". Презентация красочных работ состоялась сегодня в Витебском областном краеведческом музее, передает корреспондент БЕЛТА.

Художница проиллюстрировала 28 из 32 букв белорусской азбуки, обозначив их общеизвестными символами страны. Рисунков нет только к "ь", "ы", "ё", "й". На работах изображены князья ВКЛ, белорусские художники, писатели, замки, храмы, популярные блюда, праздники, культурные учреждения, а также белорусские слова, которые звучат по-особенному.

"Беларускi алфавiт" был задуман в 2016 году (после презентации "Віцебскага алфавіта", баннер с которым висит на ул. Толстого) в качестве иллюстрированного путеводителя как для гостей, так и для самих жителей страны. Пока собирала материал, художница узнала много удивительных мест, архитектурных памятников и людей, которые оставили след в истории Беларуси. "Еще тут есть и современные исполнители, фестивали, события и бренды, без которых невозможно представить нашу жизнь. После создания "Вицебскага алфавіта" возникла идея сделать что-то более разноплановое, масштабное, - отметила она. - Труднее всего было искать слова на букву "о", потому что в нашем языке слов на нее не так много. В итоге создала проект месяца за три, работая практически каждый день".

Тома Прокофьева

Планируется, что после родного для художницы Витебска "Беларускi алфавiт" посетит другие областные города страны. Сейчас Тома Прокофьева работает над одноименной книгой, которая станет определенным путеводителем по стране и выйдет на белорусском, русском и английском языках.

Выставка "Беларускага алфавiта" в краеведческом музее будет работать минимум месяц.-0-

Фото Александра Хитрова