Авторская музыка и народные игры ждут зрителей вечера национального искусства в Витебске

5 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. На сцене Витебской областной филармонии 6 января пройдет вечер национального искусства "Прыйшла каляда - адчыняй варата!", сообщили корреспонденту БЕЛТА в учреждении культуры.

Свое мастерство покажут артисты ансамбля песни, танца и музыки "Талака". Руководит коллективом заслуженный деятель искусств Беларуси Николай Подоляк. Праздничная программа в канун Рождества рассчитана на более чем часовое представление и погрузит зрителей в белорусскую историю и традиции.

"Языческие обряды тесно переплетаются с христианскими традициями, ярко и образно раскрывая дух белорусского народа. Прекрасные костюмы и декорации, народные игры и авторская музыка, навеянная фольклорными мотивами, - на сцене филармонии развернется настоящий зимний праздник", - рассказали в учреждении культуры.

Ансамбль "Талака" основан в 1993 году. Команду единомышленников, которых объединяла любовь к национальному фольклору, собрал хореограф Николай Подоляк. Участники коллектива знакомят зрителей с лучшими образцами и малоизвестными жемчужинами музыкального наследия Беларуси, придавая им оригинальность и неповторимое звучание. За годы существования ансамбль выступил более чем в 10 странах.-0-