Авторские коллекции сценических костюмов Натальи Смоляк покажут в Минске

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Персональная выставка художника по костюмам, члена Белорусского союза художников Натальи Смоляк "Скрозь час" откроется 1 декабря в художественной галерее "Университет культуры". Об этом БЕЛТА сообщили организаторы.

В экспозиции представлены сценические костюмы в стиле исторических нарядов ХVI - ХVII столетий. Они воплощают авторское видение богатого и многогранного наследия Беларуси. Есть и авторские костюмы. "Они разработаны на основе белорусских народных строев и свадебных традиций конца ХIХ - начала ХХ веков. Художник использует в своей работе ручное ткачество, вышивку. Не менее интересными для посетителей будут эскизы и фотографии работ Натальи Смоляк. Среди них иллюстрации костюмов, разработанных мастером для театральных, музыкальных, хореографических коллективов", - рассказали организаторы.

На выставке представлены более 30 нарядов, 40 эскизов и 50 фотографий, которые дают возможность увидеть весь 25-летний творческий путь автора. "Каждый костюм - это уникальное соединение техник и авторского видения. Они становятся предметом многоуровневого диалога между прошлым и будущим, наследием и современностью, традициями и новациями. Работы художника сквозь время доносят зрителю культурное наследие белорусской земли", - отметили в галерее.

Увидеть экспонаты можно по 15 декабря.

Наталья Смоляк с 2003 года является членом Белорусского союза художников. Впервые работы были представлены в 1995 году. Ее творчество связано со сферой текстиля и сценического костюма. Своеобразный авторский стиль и выразительная концепция творчества позволили художнику занять нишу среди других направлений современного декоративно-прикладного искусства. Ее произведения востребованы в Беларуси, России, Польше, Литве, Латвии, Эстонии, Украине, Молдове, Казахстане, Узбекистане. Отдельные работы, выполненные по заказам творческих коллективов и посольств, находятся в Германии, Франции, Великобритании. Всего Наталья Смоляк разработала костюмы для более 150 коллективов из 15 стран.-0-