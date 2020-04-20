"Б" - значит Бутеневский: в Бешенковичах краевед собирает кирпичи с историей

20 апреля, Бешенковичи /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Житель Бешенковичей краевед Станислав Леоненко собирает кирпичи. В его коллекции изделия разной формы, цвета, размера, на некоторых есть клеймо производителя или отпечатки пальцев человека. О своем хобби историк рассказал корреспонденту БЕЛТА.

В поисках старины Станислав старается попасть во все уголки района. "Когда на развалинах панского имения наблюдал, что остаются кирпичи, решил забирать их на память. Потом стал рассматривать и на многих заметил надписи, отпечатки рук, различные клейма. За два года собрал коллекцию, все найдено только в нашем районе", - отмечает краевед.

В коллекции бешенковичского краеведа сотни кирпичей. По размеру изделия Станислав может определить, к какому периоду относится здание, кирпич ручной работы это или нет. "В разные времена были свои стандарты. В 1847 году установили одни требования, так, вес кирпича не должен был превышать 4 кг. В 1927 году они поменялись: кирпич стал меньше", - приводит он пример.

В Бешенковичском районе глины достаточно. В XIX веке в этих местах работали два крупных завода и еще больше кустарных мастерских. Когда помещик собирался строить дом, рядом создавали производство, искали глину в местности. Бывало, что и крестьянин для кладки печи лепил маленькие кирпичи.

"Наш знаменитый кирпич с клеймом "Б" - Бутеневский, по имени владельца производства. Даже за пределами района его нахожу. Строительный материал был хорошего качества, его покупали. После революции, разбирая панские имения, люди использовали этот кирпич для кладки печей, своих построек", - рассказывает Станислав.

Есть в его коллекции и завозные изделия - из Даугавпилса, 1860-х годов производства. "Этот кирпич нашел на берегу Западной Двины на месте двух имений. Вероятно, наши помещики какой-то товар в город отвезли и, чтобы баржа пустой не шла, купили по бросовым ценам местный кирпич. В те годы заканчивалось строительство Динабургской крепости, заводов хватало и кирпичей оставалось много", - высказал версию краевед.

У каждого экспоната своя особенность. На некоторых сохранились следы животных и отпечатки пальцев рук людей. Внимательный человек может заметить, где кирпич резали циркулярной пилой, а где еще струной. "Вот есть на них цифры 30, 90, нанесенные рукой человека. Почему такие цифры? Дело в том, что тогда считали копами (единица счета, равная 60 штукам чего-либо). То есть 30 - полкопы, 90 - полторы", - поясняет Станислав.

Некоторые экспонаты он передает в фонды районного музея, часть хранится на приусадебном участке. Краевед мечтает создать экспозицию под открытым небом.-0-

Фото Александра Хитрова