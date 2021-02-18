Бадак: сегодня в семьях продолжаются традиции чтения литературы

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в семьях продолжаются традиции чтения литературы. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал директор издательства "Мастацкая літаратура" Александр Бадак.

"Минская книжная выставка-ярмарка отличается от подобных мероприятий тем, что сюда приходят люди самых разных поколений и литературных предпочтений. Каждый год мы убеждаемся в том, что родители приходят с детьми, ведут внуков и бабушки, которые рассказывают, как они в 1980-х годах стояли в очереди за очередным романом Ивана Шамякина, - отметил Александр Бадак. - Радует эта преемственность поколений, продолжение традиций чтения литературы. Так книга остается востребованной. Наше издательство на выставке всегда старается представить как можно большего жанров для разных возрастов".

"Всегда приглашаем наших писателей. Сегодня среди них Анатолий Зеков. Он сам по себе уникальный автор, потому что пишет юмор и сатиру, серьезную поэзию, создает литературу для детей. И так будет каждый день выставки. Также мы приглашаем родственников писателей, чтобы они побыли нашими почетными гостями. Сегодня с удовольствием возле нашего стенда немного, так скажем, поработали внуки Ивана Шамякина и Аркадия Кулешова. Это как дополнение к творчеству белорусских классиков", - продолжил Александр Бадак.

Кроме того, издательство представило экспозицию личных вещей Ивана Шамякина. "Это создает чувство присутствия писателя. И это ощущают те люди, которые приходят к нашему стенду", - подчеркнул директор издательства.

Сегодня в административном комплексе по проспекту Победителей, 14 открылась XXVIII Минская книжная выставка-ярмарка. Она собрала 281 экспонента из 20 стран. Свои экспозиции представляют в том числе Россия, Казахстан, Иран, Венесуэла, Палестина, Австрия, Пакистан, Турция, Германия. По просьбам посетителей в этом году режим работы увеличен на один час: с 10.00 до 20.00, в последний день - до 18.00.

В связи с эпидобстановкой на выставке рекомендуется соблюдать масочный режим и дистанцирование.

В театрах и кинотеатрах, на телеканалах в дни работы ярмарки покажут фильмы, спектакли по произведениям известных писателей Беларуси и других стран. Все желающие смогут доехать до места проведения форума на традиционном поэтическом автобусе, который будет курсировать от станции метро "Немига" до выставочного комплекса на проспекте Победителей, и одновременно услышать в пути произведения знаменитых авторов. Проезд на нем будет бесплатным, как и вход на сам книжный форум. Ожидается, что его посетят около 50 тыс. жителей и гостей столицы.-0-