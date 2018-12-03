Балет Большого театра Беларуси отправится на гастроли в Австрию и Германию

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Труппа балета Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси отправляется на гастроли в Австрию и Германию, где с 14 декабря 2018 года по 21 января 2019 года покажут балеты Петра Чайковского "Лебединое озеро" и "Щелкунчик, или Еще одна рождественская история", сообщили БЕЛТА в театре.

На крупнейших театральных площадках Франкфурта и Бремена, Гамбурга и Лейпцига, Берлина и Ганновера, Мюнхена и Дортмунда, Зальцбурга и Вены покажут 33 спектакля.

"Наш балет отправляется на гастроли в восьмой раз. С каждым годом становится все легче организационно, многие вещи уже наработаны. Однако возрастает и ответственность, ведь мы едем к публике, которая нас ждет. Лет 5-6 назад зрители пришли на наши спектакли, полюбили их, и с тех пор ходят на них каждый год. Подвести их мы не имеем права. Мы уже едем не к абстрактной публике, а к людям, которые нас тепло встречают, радуются нашим успехам и достижениям", - подчеркнул художественный руководитель балета Большого театра народный артист Беларуси Юрий Троян.

По его словам, спектакли Петра Чайковского - это великие балеты с великолепной музыкой и интересной хореографией. "Именно эти постановки вне конкуренции. "Лебединое озеро" пользуется колоссальным успехом во всем мире. Мне кажется, нет такой страны, где не любили бы этот балет. У него действительно существует какая-то особая магия, - отметил Юрий Троян. - Но есть и еще один момент. Мы, славянская труппа со школой классического русского балета, умеем танцевать этот спектакль. Западные коллективы не всегда могут осознать специфику "Лебединого озера", они не дышат музыкой Чайковского, не чувствуют ее свободы, певучести, кантилены. Наверное, в нас это понимание заложено где-то на генетическом уровне, что и позволяет нам танцевать так, как мы это умеем, поэтому "Лебединое озеро" в исполнении славянских трупп очень ценится в Европе. А "Щелкунчик" - прекрасная сказка, которую тоже очень любят, особенно в светлые дни Рождества и Нового года".

В конце февраля белорусский балет вновь отправится на гастроли, на этот раз - на полтора месяца в Мексику.-0-