Балет Большого театра "Дон Кихот" можно посмотреть онлайн

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большой театр Беларуси приглашает сегодня на онлайн-просмотр балета "Дон Кихот" Людвига Минкуса. Об этом БЕЛТА сообщили в театре.

"Дон Кихот" принадлежит к балетам, которые одинаково любят и зрители, и исполнители. Стихия яркой музыки, стремительный калейдоскоп событий, богатство и разнообразие танцев, выплеснувшихся на городскую площадь, броские, живописные костюмы превращают этот спектакль в праздничную феерию. Именно в этой праздничной атмосфере - сила и завораживающая прелесть "Дон Кихота", который более 150 лет царит на сценах мира, - рассказали в театре.

В основе сюжета спектакля один из вставных эпизодов романа Мигеля де Сервантеса "Дон Кихот" - история любви и приключений дочери трактирщика, красавицы Китри и бедного цирюльника Базиля.

Балет "Дон Кихот" ставился на белорусской сцене пять раз. Премьера нынешней постановки состоялась с 1989 году. Спектакль, созданный Валентином Елизарьевым, объединяет наиболее ценные фрагменты хореографической классики Мариуса Петипа, Александра Горского, Касьяна Голейзовского и сцены, поставленные Валентином Елизарьевым.

Действующие лица и исполнители: Китри - заслуженная артистка Беларуси Екатерина Олейник, Базиль - заслуженный артист Татарстана, лауреат международных конкурсов Олег Ивенко (солист Татарского академического театра оперы и балета имени М.Джалиля), Мерседес - Валерия Грудина, Эспада - народный артист Беларуси Игорь Артамонов, Дон Кихот - Кирилл Фурман, Санчо Панса - Павел Ушаков, Лоренцо - заслуженный артист Беларуси Александр Фурман, Гамаш - народный артист Беларуси Константин Кузнецов, Дульцинея - лауреат международных конкурсов Яна Штангей, подруги Китри - Дарья Медовская, лауреат международных конкурсов, обладатель медали Франциска Скорины Александра Чижик, Амур - Виктория Тренкина, Цыганка - Татьяна Уласень.

Спектакль был записан 4 марта.

Трансляция будет доступна в социальных сетях театра. Начало в 19.00.-0-