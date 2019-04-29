Балет-фантасмагорию о взаимоотношениях взрослых и детей покажут в Минске 15 мая

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Современный балет-фантасмагорию для детей и взрослых "Входите, открыто" покажут на сцене Белорусского государственного академического музыкального театра 15 мая, сообщили корреспонденту БЕЛТА в театре.

"Белорусский музыкальный театр всегда поддерживает интересные инициативы, одна из них - балет-фантасмагория "Входите, открыто", - отметили в театре. - В детском балете использованы музыка как современных композиторов, так и признанных мастеров классической музыки. Средствами современной хореографии юные артисты расскажут историю путешествия по сказочным мирам детства. Танцовщики - основные концертные составы Центра современной хореографии Smart Dance - лауреаты международных конкурсов и чемпионы мира по современной хореографии, чья главная задача не только улучшить настроение зрителей, но и открыть самую главную дверь - в мир творчества и духовных ценностей".

Балет-фантасмагория - это причудливые образы, видения, фантазии детства. "В мире множество возможностей. Любая дверь может быть открыта, не нужно бояться неизведанного и странного. Юным зрителям мы хотим показать, что за каждой дверью есть мир, который может стать твоим, в котором могут найтись друзья, любовь и дело жизни. Для каких-то нужен ключ, какие-то распахнуты настежь, есть скрытые двери, а в какие-то, может, и не стоит заходить - выбор всегда только за нами. А взрослым мы захотели показать и напомнить, что все происходящее на сцене - чистая правда. Не верите? Входите, открыто", - отметила руководитель проекта и Центра современной хореографии Smart Dance Александра Буяльская.

В балете задействованы около 80 ребят в возрасте от 4 до 18 лет. "Для детей наша постановка - это как путешествие по мирам, смешным, иногда грустным или даже страшным, но в финале добро всегда побеждает зло. Для взрослых - это повод задуматься, насколько хорошо мы слышим своих детей и как часто спрашиваем у них, чего бы хотелось им в жизни. Возможно, если взять своего ребенка за руку и войти с ним в открытые двери, вы получите ответы на эти и многие другие вопросы. Главное, не бояться заглянуть, дать возможность им вести вас и помнить, что нужная вам дверь будет открыта", - резюмировала руководитель проекта.

Премьера спектакля "Входите, открыто" состоится 15 мая в 19.00.-0-