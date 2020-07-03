Балет "Страсти (Рогнеда)" Большого театра можно посмотреть онлайн

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большой театр Беларуси приглашает на онлайн-просмотр национального балета Андрея Мдивани "Страсти (Рогнеда)". Его будут транслировать с сегодняшнего дня в сообществе #ЗОЛОТОЙФОНДБТ официальной страницы Главной дирекции фондовых материалов БТРК "Белтелерадиофонд" в соцсетях "ВКонтакте" и Facebook. Об этом БЕЛТА сообщили в театре.

Композитор Андрей Мдивани - настоящая легенда белорусской музыки. Выпускник Белорусской государственной академии музыки, он полвека преподавал в этом вузе, учил студентов, писал музыку. В его творческом багаже симфонии, мюзиклы, хоры. За успехи в области музыкального искусства Андрею Мдивани были присуждены две Государственные премии, одна из них как раз за балет "Страсти (Рогнеда)", где, как утверждает композитор, можно даже услышать грузинские нотки - память об исторической родине. "Была опасность что-то скопировать из языческих произведений Стравинского, Бородина, Римского-Корсакова. А нашей задачей было найти нечто иное - свое, нетрафаретное, причем с лирикой на уровне тысячелетней давности. Это ведь древняя история, обычаи, обряды", - признался в одном из интервью Андрей Мдивани.

"Спектакль, поставленный в 1995-м настоящими мастерами: дирижером Геннадием Проваторовым, хореографом Валентином Елизарьевым, художником Вячеславом Окуневым, - уже на следующий год на международном фестивале Benois de la Danse произвел настоящий фурор: балет, рассказывающий о судьбе полоцкой княгини Рогнеды, получил высшую награду. Запись спектакля как раз и была сделана в Большом в том знаменательном 1996 году", - рассказали в театре. В этом году постановке Валентина Елизарьева исполняется 25 лет.

Главные партии исполнили блистательные Инесса Душкевич (Рогнеда), Вениамин Захаров (Владимир), Владимир Долгих (Ярополк), Светлана Горбунова (Анна Багрянородная). Кстати, в роли одного из братьев Рогнеды зрители увидят молодого Раду Поклитару, тогда еще солиста балета. За дирижерским пультом - Геннадий Проваторов.-0-