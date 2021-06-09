"Балетное лето в Большом" откроется 11 июня премьерой "Лебединого озера"

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. VII фестиваль "Балетное лето в Большом" пройдет с 11 по 17 июня, сообщили БЕЛТА в Большом театре Беларуси.

11 июня фестиваль откроет премьера новой редакции балета "Лебединое озеро" Петра Чайковского в постановке художественного руководителя Большого театра народного артиста СССР Валентина Елизарьева. Партии Одетты-Одиллии и Зигфрида на белорусской сцене исполнят Элеонора Севенард и Денис Родькин. В качестве дирижера выступит Владимир Оводок. "А 12 июня в "Лебедином озере" солировать будут Людмила Уланцева, Артем Баньковский, заслуженный артист Беларуси Антон Кравченко, Такатоши Мачияма", - рассказали организаторы.

Балет "Щелкунчик" в авторской редакции Валентина Елизарьева зрители смогут увидеть 14 июня. Дирижировать будет обладатель медали Франциска Скорины Иван Костяхин. "Анна Каренина" на музыку Петра Чайковского в постановке хореографа Ольги Костель по роману Льва Толстого запланирована на 15 июня. Руководить оркестром будет дирижер Олег Лесун. 16 июня на сцене театра развернется балет "Пер Гюнт" Эдварда Грига. "Это постановка хореографа Сергея Микеля по пьесе Генрика Ибсена. Дирижировать будет Владимир Оводок", - отметили в театре.

Фестиваль завершится гала-концертом звезд мирового балета 17 июня. Постановщиком заключительного концерта стала Ольга Костель, а дирижером станет Олег Лесун. "Будут представлены номера как классической, так и современной хореографии. На сцене выступят ведущие артисты белорусского балета, а также приглашенные солисты: Любовь Андреева и Олег Габышев из Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана, Екатерина Первушина из театра "Кремлевский балет", Юрий Выборнов из МАМТ им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, Анна Тихомирова и Александр Смольянинов из Большого театра России, Игорь Колб, Оксана Скорик и Андрей Ермаков из Мариинский театра, Булган Рэнцэндорж и Кирилл Макурин из Пермского государственного академического театра оперы и балета П.И.Чайковского", - подчеркнули организаторы.-0-