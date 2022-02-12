Барды выступят на сцене Театра эстрады с весенней программой о любви

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьера авторского проекта белорусских бардов Сергея Кулягина и Сергея Антонова "Вартаўнікі кахання" состоится 18 марта в Молодежном театре эстрады, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

Дуэт "Сяржукі" через поэзию, прозу, песни и юмор раскроет тему весны, романтических отношений и любви. Прозвучат городские романсы, шансон, авторские песни, а во втором отделении музыканты предложат залу спеть вместе лирические песни Юрия Визбора, Владимира Высоцкого, Олега Митяева и других известных бардов.

"По сути, наша программа будет в формате домашнего квартирника с элементами музыкального спектакля, главной сюжетной линией которого станет вечная тема любви - самого чистого и прекрасного чувства, которое воспевалось с античных времен", - отметил Сергей Кулягин.

"Сергей Кулягин сам себя называет "романтик с большой дороги". Большинство его песен и стихов лирического характера посвящены "болезни", которая, по его мнению, делает людей самыми счастливыми на земле. Чувство влюбленности лично для него является необходимым "топливом" для вдохновения и новых творческих достижений и не только. К тому же он идейный вдохновитель и организатор фестиваля авторской песни "Большая бард-рыбалка", а еще известный журналист, общественный деятель и хозяин агроусадьбы", - отметили организаторы.

"Сергей Антонов известен больше как исполнитель. Он также пишет музыку на стихи разных поэтов. К тому же он талантливый аранжировщик и педагог. Благодаря исключительной харизме и огромному песенному багажу он всегда душа любой компании. В его репертуаре и классика авторской песни, и рок-хиты, и джаз, и шансон", - добавили в театре.

В проекте "Вартаўнікі кахання" будут задействованы и другие музыканты. Они помогут создать камерную, романтическую и доверительную атмосферу с помощью живого акустического звучания инструментов.-0-