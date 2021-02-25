Басни Кондрата Крапивы прочитают на "Беларусь 3" юные телезрители

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. К 125-летию со дня рождения народного писателя БССР Кондрата Крапивы и накануне Всемирного дня писателя, который традиционно отмечается 3 марта, канал "Беларусь 3" предлагает послушать любимые басни Кондрата Крапивы в исполнении юных телезрителей, а также познакомиться с малоизвестными страницами жизни других мастеров отечественной литературы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

"В течение следующей недели с 1 по 5 марта в вечернем эфире социокультурного телеканала зрителей ждут документальные фильмы из цикла "Запіскі на палях", посвященные Адаму Мицкевичу, Андрею Макаенку, Якубу Коласу, Нилу Гилевичу и, в частности, Кондрату Крапиве. К юбилейной дате литератора "Беларусь 3" создал серию межпрограммных видеороликов, в которых устами ребят прозвучат всеми известные басни "Вол і авадзень", "Ганарысты парсюк", "Асёл Ісуса Хрыста", "Дзед і баба", "Дыпламаваны баран", - рассказали в пресс-службе.

3 марта, во Всемирный день писателя, режиссер Владимир Орлов в своей авторской программе "Люблю і памятаю" расскажет историю личного знакомства с Владимиром Короткевичем, а героем фильма-портрета из цикла "Камертон" станет современный белорусский поэт Владимир Мазго.

4 марта в эфире "Беларусь 3" Владимир Орлов расскажет интересные факты из жизни и творчества Кондрата Крапивы, а 5 марта, в день рождения писателя, зрители увидят весь цикл видеороликов с его баснями и экранизацию одного из его ярчайших драматургических произведений - сатирическую кинокомедию Владимира Корш-Саблина "Хто смяецца апошнім" по одноименной пьесе.-0-