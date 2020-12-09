"Беларусь 3" готовит для зрителей музыкальные выходные

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеканал "Беларусь 3" представит в ближайшие выходные сразу несколько музыкальных телепремьер, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

12 декабря в 22.35 "Беларусь 3" впервые покажет в эфире телеверсию спектакля Джакомо Пуччини "Виллисы. Фатум" - одну из долгожданных премьер 88-го сезона Большого театра Беларуси и творческий дебют его ведущей солистки, лауреата Государственной премии Беларуси Оксаны Волковой в качестве режиссера-постановщика.

13 декабря в 15.00 любителей инструментальной музыки ждет концертная программа "Ад усяе душы" Государственного академического симфонического оркестра под руководством народного артиста Беларуси Александра Анисимова, записанная Белтелерадиокомпанией в Большом зале Белгосфилармонии. В концерте прозвучат популярные симфонические произведения прошлых лет, а также знакомые всем вальсы и романсы из советских кинолент.-0-