18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеканал "Беларусь 3" готовит тематический эфир к 90-летию со дня рождения Владимира Короткевича, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

"26 ноября к 90-летию со дня рождения выдающегося писателя, переводчика и критика Владимира Короткевича зрителей телеканала "Беларусь 3" ждут экранизации знаменитых произведений мастера исторической прозы, а также несколько документально-биографических проектов производства Белтелерадиокомпании", - рассказали в пресс-службе.

Философичное, символичное и самобытное, литературное наследие Владимира Короткевича стало неотъемлемой и важной частью национальной белорусской культуры. Специально к дню рождения классика "Беларусь 3" подготовил подборку игрового кино киностудии "Беларусьфильм". В 8.30 и 18.05 будет показана 2-серийная мистическая драма Валерия Рубинчика "Дзікае паляванне караля Стаха". В 13.30 и 21.40 зрителей ждет фильм, сценарий к которому со временем превратился в полноценный роман. Это лента Владимира Бычкова "Хрыстос прызямліўся ў Гародні". В 15.25 в эфир выйдет 2-серийный исторический детектив Михаила Пташука "Чорны замак Альшанскі" по одноименному роману Владимира Короткевича. Кстати, сценаристом всех предложенных игровых лент выступил в свое время сам мастер.

Отправиться в познавательное путешествие по страницам его жизни и творчества предложат зрителям документальные проекты "Люблю і памятаю" в 10.40 и 23.15 и "Запіскі на палях" в 11.20 и 17.40, а также фильм "Сівая легенда Уладзіміра Караткевіча" из фондов медиахолдинга (14.55).

Для самых маленьких зрителей телеканал подготовил тематический мультфильм по мотивам сказки Владимира Короткевича "Вясна ўвосень", его покажут в программе "Калыханка" в 20.40.-0-