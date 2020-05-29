29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Беларусь 3" готовит тематический эфир к юбилею Алексея Дударева. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

"Заслуженный деятель искусств Беларуси Алексей Дударев 6 июня отметит 70-летие. Специально ко дню рождения драматурга социокультурный телеканал медиахолдинга подготовил к эфиру киноленты и спектакль по его сценариям и либретто, а также выпуски собственных проектов с его участием", - рассказали в пресс-службе.

Телезрители 5 июня в 10.40 и 16.50 увидят мелодраму Игоря Добролюбова "Осенние сны" по мотивам пьесы Алексея Дударева "Вечер". Субботний вечер 6 июня "Беларусь 3" предлагает провести вместе с почетным юбиляром. В 20.00 в проекте "Суразмоўцы" выйдет интервью с драматургом, а в 21.05 канал покажет всеми любимую народную комедию Игоря Добролюбова "Белые росы" по сценарию Дударева. Вечер продолжит в 22.35 программа "Майстры і куміры" с архивными видеоматериалами, связанными с творческой жизнью драматурга. Завершит тематический эфир в 23.30 рассказ Натальи Бибиковой о спектакле Купаловского театра "Вечер" в проекте "Тэатр у дэталях".

В воскресенье, 7 июня, в 14.10 телезрители увидят балет Вячеслава Кузнецова "Витовт" в постановке Большого театра Беларуси, либретто к которому написал Алексей Дударев.-0-