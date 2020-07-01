"Беларусь 3" готовит тематический эфир ко дню рождения Янки Купалы

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеканал "Беларусь 3" готовит тематический эфир к 138-летию со дня рождения Янки Купалы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

В день рождения Янки Купалы 7 июля в межпрограммных блоках на социокультурном телеканале медиахолдинга прозвучат стихи народного поэта в исполнении знаменитых белорусов, а в 14.45 выйдет фильм "Янка Купала: адзіная Паўлінка" из цикла "Запiскi на палях". В 15.10 канал покажет концерт Национального академического концертного оркестра Беларуси под управлением народного артиста профессора Михаила Финберга "Купала і Колас. Вы нас гадавалі".

В субботу, 11 июля, "Беларусь 3" представит зрителям в 17.30 новую концертную программу Белорусского государственного ансамбля "Песняры", которую Белтелерадиокомпания записала во время совместной с Министерством культуры эфирной акции "Майстры культуры - ветэранам".-0-