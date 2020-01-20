"Беларусь 3" готовит тематический эфир ко дню рождения Владимира Высоцкого

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеканал "Беларусь 3" в память о Владимире Высоцком готовит тематический эфир ко дню рождения культового поэта, барда и актера, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

С 21 по 24 января в дневном эфире (в 11.05 и 15.25) "Беларусь 3" покажет все четыре серии картины Петра Буслова "Высоцкий. Спасибо, что живой" с Сергеем Безруковым, Оксаной Акиньшиной, Андреем Смоляковым, Андреем Паниным и Максимом Леонидовым в главных ролях. В фильме разыграна остросюжетная драма по мотивам реальных событий, охватывающая пять дней из жизни Владимира Высоцкого. События происходят летом 1979 года во время концертного турне по Узбекистану за год до смерти легендарного артиста.

25 января, в день рождения актера, социокультурный канал покажет концертную программу из цикла "Песні мінулага стагоддзя", записанную Белтелерадиокомпанией в 2007 году и состоящую из знаменитых текстов авторства Владимира Высоцкого.-0-