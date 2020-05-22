"Беларусь 3" готовит записи новых программ акции "Майстры культуры - ветэранам"

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белтелерадиокомпания и Министерство культуры продолжают совместную акцию к 75-летию Великой Победы "Майстры культуры - ветэранам". На следующей неделе творческая группа телеканала "Беларусь 3" продолжит запись концертных программ военно-патриотической тематики и покажет их в эфире в ближайшее время, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

"Уже с 27 мая передвижные телестудии медиахолдинга станут частыми гостями площадки возле Белгосфилармонии, где запланированы записи сборного концерта творческих коллективов этого учреждения "І памятае свет выратаваны...", который выйдет на "Беларусь 3" 30 мая в 22.40, а также концерта ансамбля "Сябры" под названием "Удзячныя вам", который можно будет увидеть 31 мая в 22.40, - рассказали в пресс-службе. - В июне-июле зрителей ждут новые концертные программы ансамблей "Хорошки" и "Песняры", выступления Национального академического оркестра Беларуси под управлением Михаила Финберга и Государственного симфонического оркестра Беларуси".

Также в июне "Беларусь 3" планирует записать спектакль "Хто смяецца апошнім" в столичном Театре-студии киноактера.-0-