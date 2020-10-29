"Беларусь 3" отметит в эфире 100-летие со дня рождения Андрея Макаенка

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеканал "Беларусь 3" отметит в эфире 100-летие со дня рождения драматурга, сценариста, народного писателя БССР Андрея Макаенка. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

Драматург родился 12 ноября 1920 года. "Чествованием памяти мастера на телеканале "Беларусь 3" станет тематический показ отреставрированного игрового кино, поставленного по его пьесе, и уникальной записи творческого вечера Андрея Макаенка, а также серии документального проекта собственного производства и специальных видеороликов", - рассказали в пресс-службе.

Уже сейчас зрителей "Беларусь 3" в межпрограммных перерывах приветствуют известные деятели белорусской культуры Павел Сапотько, Рыгор Ситница, Валерий Анисенко и Алесь Суша. В серии видеозарисовок "Андрэй Макаенак. Думкі" они зачитывают отрывки из личных воспоминаний, дневников и заметок народного писателя.

12 ноября в 10.05 и 21.05 программа "Запіскі на палях" расскажет о самых интересных и неизвестных фактах из творческой биографии писателя, а после в 10.35 и 21.30 будет показана одна из работ Андрея Макаенка в качестве киносценариста, экранизация пьесы "Лявоніха на арбіце" - народная комедия Петра Василевского "Рагаты бастыён", отреставрированная на киностудии "Беларусьфильм" в формате HD.

В конце дня в 22.55 "Беларусь 3" предлагает посмотреть уникальную запись, хранящуюся в фондах Белтелерадиокомпании, - творческий вечер Андрея Макаенка "Ліра", записанный в студии медиахолдинга почти 40 лет назад. Зрители из первых уст узнают, как Андрей Макаенок работал в детстве пастухом, как знаменитая актриса Галина Макарова благодаря драматургу получила свою первую главную роль в спектакле и как писатель относился к театральным критикам.-0-