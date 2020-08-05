5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеканал "Беларусь 3" отметит в эфире дни рождения известных актеров и режиссеров, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

В понедельник, 10 августа, в 14.25 и 21.05 ко дню рождения народного артиста СССР Олега Стриженова будет показана драма "Земля, до востребования", в которой он исполнил главную роль.

По случаю 78-летия заслуженного деятеля искусств Беларуси Вячеслава Никифорова 13 августа в 14.05 и 21.05 зрители "Беларусь 3" увидят его социально-психологическую драму "Сын председателя". Вечерний показ продолжит программа "Камертон" с участием самого режиссера и с использованием архивных материалов фонда Белтелерадиокомпании.

Накануне дня рождения французского комика Пьера Ришара 15 августа в 15.50 телеканал покажет его режиссерский дебют - комедию "Рассеянный", в которой знаменитый актер исполнил главную роль.

В этот же день "Беларусь 3" поздравит с 90-летним юбилеем народную артистку РСФСР Людмилу Хитяеву показом в 18.40 мелодраматической ленты "Цыган".

В воскресенье, 16 августа, в 16.20 социокультурный канал почтит память кинорежиссера, народного артиста БССР Виталия Четверикова, родившегося в этот день в 1933 году. Зрители увидят комедию "Саша-Сашенька", снятую мастером в 1966 году на киностудии "Беларусьфильм".-0-