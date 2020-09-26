"Беларусь 3" отметит в эфире Международный день музыки

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеканал "Беларусь 3" отметит 1 октября Международный день музыки трансляцией гала-концерта открытия 83-го сезона Белгосфилармонии и премьерой цикла передач об истории и современности известных музыкальных инструментов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

"К празднику музыки, который отмечается ежегодно 1 октября, социокультурный телеканал подготовил познавательный цикл телефильмов "Гукі ў футляры". Каждая серия нового проекта - сокровищница интересных и полезных фактов об одном из наиболее популярных музыкальных инструментов, знакомство с историей появления и особенностями звукопередачи, встреча с белорусскими ремесленниками-производителями и мастерами-исполнителями. В день премьеры зрителей ждут сразу три фильма: о балалайке, гитаре и скрипке", - рассказали в пресс-службе.

Корреспонденты проекта "Навіны культуры" в праздничный день придут в альма-матер всех профессиональных музыкантов - Республиканскую гимназию-колледж при БГАМ, которая, кстати, в этом году отмечает 85-летие. В 15.00 на канале выйдет выпуск проекта "Майстры і куміры" с участием народного артиста Беларуси дирижера Александра Анисимова.

В 19.10 на "Беларусь 3" начнется прямая трансляция из Большого зала Белгосфилармонии, где пройдет гала-концерт торжественного открытия 83-го музыкального сезона. Зрителей ждет выступление Государственного камерного оркестра Беларуси под управлением заслуженного артиста России Евгения Бушкова.

Телеканал в 22.45 покажет продолжение гала-концерта к открытию нового сезона культурного учреждения - выступление Государственного академического симфонического оркестра Беларуси под руководством маэстро Александра Анисимова, а также Государственной академической хоровой капеллы имени Г.Ширмы, Государственного камерного хора и образцового хора старших классов ДМШИ №10 им. Е.Глебова. -0-