27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеканал "Беларусь 3" почтит память мэтров отечественного музыкального искусства, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

"6 августа 1938 года родился композитор, заслуженный деятель искусств Беларуси Игорь Лученок, автор многочисленных лирических произведений, ставших классикой отечественной эстрады, а 7 августа исполнится 110 лет со дня рождения музыковеда-фольклориста, народного артиста БССР Геннадия Цитовича. По случаю памятных дат "Беларусь 3" покажет документальные фильмы о жизненном пути двух мастеров музыки и тематические концертные программы", - рассказали в пресс-службе.

В четверг, 6 августа, в 12.55 особой частью эфира социокультурного телеканала станет показ документального фильма "Я песен не считаю… Игорь Лученок", снятого Белтелерадиокомпанией в 2018 году к юбилею композитора. Сразу после биографической ленты в 13.30 зрителей ждет концертная программа из произведений Игоря Лученка "Мелодия судьбы", впервые представленная Национальным академическим концертным оркестром Беларуси под руководством профессора Михаила Финберга на Национальном фестивале белорусской песни и поэзии "Молодечно-2018".

Пятничный эфир 7 августа расскажет о творческом пути Геннадия Цитовича в авторской программе Владимира Орлова "Люблю и помню", которая выйдет в 12.50, а в продолжение рассказа - в 13.35 - прозвучит концерт Национального академического народного хора имени Г.И.Цитовича под руководством профессора Михаила Дриневского.-0-