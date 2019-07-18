"Беларусь 3" подготовил тематические выпуски к дням рождениям Валентины Гаевой и Геннадия Гарбука

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеканал "Беларусь 3" продолжает отмечать в эфире памятные для белорусской культуры даты - на следующей неделе в дни рождения Валентины Гаевой и Геннадия Гарбука канал порадует зрителей тематическими выпусками собственных проектов, показом концертных программ и игрового кино, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

Так, 22 июля, в день рождения народной артистки Беларуси художественного руководителя Белорусского государственного академического заслуженного хореографического ансамбля "Харошкі" Валентины Гаевой, социокультурный телеканал покажет в 14.55 выпуск проекта "Майстры і куміры" с участием именинницы. Так, 22 июля, в день рождения народной артистки Беларуси художественного руководителя Белорусского государственного академического засВ 15.45 зрителей ждет "Покліч продкаў" - концерт ансамбля "Харошкі". В 22.45 "Беларусь 3" покажет концертную программу "Мой лёс - "Харошкі", приуроченную ко дню рождения Валентины Гаевой.

24 июля исполнится 85 лет со дня рождения народного артиста Беларуси актера театра и кино Геннадия Гарбука. С 23 по 26 июля в 21.05 на канале будет выходить 4-серийная историческая драма Сергея Шульги "Талаш" ("Беларусьфильм", 2011) по мотивам повести Якуба Коласа "Дрыгва", в главной роли - Геннадий Гарбук.

Кроме того, 24 июля канал "Беларусь 3" покажет в 15.00 выпуск проекта "Камертон", посвященный Геннадию Гарбуку, а в 21.55 в программе "Майстры і куміры" - разговор Геннадия Михайловича и Марины Драгиной, состоявшийся в 2017 году, о долгом творческом пути народного артиста Беларуси.-0-