28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеканал "Беларусь 3" подготовил тематический эфир к юбилею композитора Владимира Кондрусевича, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

Композитор отметит 70-летие 29 августа. В этот день зрители встретятся с маэстро в программе "Камертон". Кроме того, телеканал впервые покажет мюзикл Владимира Кондрусевича "Софья Гольшанская", поставленный в Белорусском государственном академическом музыкальном театре.

Действие романтической мелодрамы разворачивается в Великом Княжестве Литовском и Польше начала XV века. В постановке приняли участие ведущие актеры театра - народная артистка Беларуси Наталия Гайда, заслуженные артисты Беларуси Антон Заянчковский, Маргарита Александрович и Василий Сердюков, а также Ольга Железкая, Евгений Ермаков, Денис Немцов и другие.

В 2014 году по результатам III Республиканского конкурса театрального искусства "Национальная театральная премия" спектакль "Софья Гольшанская" победил в номинации "Лучший спектакль музыкального театра".-0-