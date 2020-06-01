1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеканал "Беларусь 3" подготовил тематический эфир к Международному дню защиты детей. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

Сегодня на телеканале покажут мультфильмы и художественные киноленты. В 14.30 творческая группа "Наперад у мінулае" отправится в фольклорную экспедицию в деревню Дзержинск Лельчицкого района. Там можно будет понаблюдать за обрядом "Жаніцьба коміна" в исполнении аутентичного коллектива "Пралеска". Итогом путешествия станет новая оригинальная версия народной песни, которую исполнит Театр эстрадной песни "Хвілінка". В 16.50 на телеканале начнется музыкальная программа для детей "Класіка - гэта класна!". Это цикл развлекательно-образовательных программ, в которых юные слушатели приобщаются к классической музыке, ее тайнам, смыслам и нюансам. В главной студии медиахолдинга - Государственный камерный оркестр Беларуси. Дирижер - заслуженный артист России Евгений Бушков. В 20.00 героиней фильма-портрета об одаренной белорусской молодежи из цикла "На вышыні" станет молодая художница Анастасия Чечура.

Вечером ребят ждет специальный выпуск программы "Калыханка". Кстати, это один из старейших и известнейших детских проектов на телевидении. Герои передачи желают спокойной ночи на родном языке юным зрителям в течение 39 лет. В завершение праздничного дня социокультурный канал покажет балет "Шлях да мары" в исполнении учащихся и выпускников Белорусской государственной хореографической гимназии-колледжа. Начало - в 22.35.-0-