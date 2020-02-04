"Беларусь 3" подготовил тематический эфир к Минской международной книжной выставке

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеканал "Беларусь 3" предлагает зрителям тематическую эфирную акцию "Тыдзень кнігі", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

С 5 по 9 февраля в столице пройдет XXVII Минская международная книжная выставка-ярмарка. На протяжении ее работы зрителей ожидают многочисленные интервью с писателями и издателями, а также репортажи с главных мероприятий книжного форума.

Так, сегодня в эфир "Беларусь 3" выйдет интервью с министром информации Александром Карлюкевичем. А вечером телеканал покажет выпуск программы "Запіскі на палях", которая рассказывает о малоизвестных фактах из жизни и творчества классиков отечественной литературы. Первый из трех выпусков, которые телеканал покажет во время акции, посвящен Винценту Дунину-Марцинкевичу. 6 февраля проект расскажет об Аркадии Кулешове, 8-го - о судьбе и творчестве Ивана Мележа. В этот же день можно будет увидеть киноэпопею "Людзі на балоце. Палеская хроніка" ("Беларусьфильм", 1981).

Кроме того, 5 февраля зрители встретятся с поэтессой Екатериной Массе в проекте "На вышыні". Днем 6 февраля телеканал покажет гала-концерт "Льецца песня па-над Шчарай", записанный в прошлом году ко Дню белорусской письменности. 7 февраля "Беларусь 3" представит концертную программу "Зорны карагод" Национального фестиваля белорусской песни и поэзии "Маладзечна-2019".-0-