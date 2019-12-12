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12 декабря 2019, 10:48

"Беларусь 3" подготовил тематический эфир ко Дню белорусского кино

Фото из архива
Фото из архива

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеканал "Беларусь 3" подготовил тематический эфир ко Дню белорусского кино, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

"В новом вещательном сезоне 2019/2020 в программе передач на канале "Беларусь 3" стало еще больше любимых телезрителями белорусских фильмов, многие из которых по праву можно наделить "золотым" статусом, а программа "Время кино" познакомила любителей документалистики со многими современными белорусскими авторами и их работами", - рассказали в пресс-службе.

В начале декабря социокультурный канал запустил новый еженедельный цикл программ от режиссера Белтелерадиокомпании Сергея Катьера "Кино моей страны", в котором другой известный режиссер и сценарист Владимир Орлов делится своим профессиональным взглядом на историю белорусского кино - от зарождения до современности. К слову, съемки выпусков велись на протяжении года на многочисленных локациях, так или иначе связанных с кино, а особый антураж рассказам придают архивные видеоматериалы из фондов Белтелерадиокомпании и национальной киностудии "Беларусьфильм".

С 16 по 20 декабря "Беларусь 3" предложит зрителям подборку выпусков программ "Майстры і куміры" с участием киноактеров Владимира Мищанчука, Арнольда Помазана, Зинаиды Зубковой и Андрея Душечкина. В эти же дни проект "Тэатр у дэталях" расскажет о спектаклях столичного Театра-студии киноактера, среди которых "Пигмалион", "Безымянная звезда" и "Механический человек". 20 декабря гостем программы "Время кино" станет Владимир Бокун, и сразу после интервью в эфир выйдет его документальная лента "Жанин".

В День белорусского кино 17 декабря на канале "Беларусь 3" будет представлен тематический показ фильмов отечественного производства, среди них - первая часть мини-сериала "Снайпер. Оружие возмездия", "Анастасия Слуцкая" и "Курьеры страха" из цикла "Государственная граница". В дневном эфире на телеканале выйдет новый выпуск программы "Камертон", героем которого станет режиссер Вячеслав Никифоров. Вечером "Беларусь 3" порадует зрителей концертной программой "Евгений Глебов. Музыка из кинофильмов" с любимыми и знакомыми каждому композициями.-0-

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