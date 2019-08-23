23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеканал "Беларусь 3" подготовил тематический эфир ко Дню белорусской письменности, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

В нынешнем году основные праздничные мероприятия ко Дню белорусской письменности пройдут 1 сентября в Слониме. Накануне, 31 августа, своеобразным предисловием к празднику станет показ тематических выпусков собственных проектов телеканала "Беларусь 3". Так, в эфир выйдет "Навукаманія", которая расскажет о книгах в историческом и современном контексте. Зрителей также ждет выпуск авторского проекта Наума Гальперовича "Суразмоўцы", в котором примет участие министр информации Александр Карлюкевич.

1 сентября канал представит новинку телесезона 2019/2020 - телевикторину "Сваімі словамі", которая предлагает зрителям вместе с участниками усовершенствовать знания родного языка и литературы. Кроме того, зрителей ждут спецвыпуски проекта "Навіны культуры" - в прямом эфире с места событий съемочная группа телеканала и ведущий Дмитрий Карась представят форум в Слониме во всех красках.

В 12.00 в эфире "Беларусь 3"- прямая трансляция торжественного открытия XXVI Дня белорусской письменности: концерта "Зямля мая беларуская" и церемонии вручения Национальной литературной премии. А в 20.00 телеканал будет транслировать закрытие форума. Зрители увидят концертную программу мастеров искусств "Льецца песня па-над Шчарай" и торжественную церемонию передачи эстафеты праздника городу Белыничи Могилевской области.

В течение всего дня на социокультурном телеканале будут выходить художественные фильмы производства студии "Беларусьфильм", среди которых "Правілы геймера", белорусскоязычная версия фильма "Анастасія Слуцкая" и "Пасля кірмашу".-0-