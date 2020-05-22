"Беларусь 3" покажет балет "Сотворение мира"

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеканал "Беларусь 3" покажет 23 мая спектакль "Сотворение мира" Большого театра Беларуси, сообщили БЕЛТА в театре.

Сначала в вечернем эфире телеканала выйдет программа "Театр в деталях", посвященная балету Андрея Петрова "Сотворение мира". А сразу после нее - сам спектакль в постановке Валентина Елизарьева, запись которого была сделана 27 марта.

В Международный день театра на сцену в главных партиях вышли: Ирина Еромкина (Ева), Константин Героник (Адам), Игорь Оношко (Бог), Таро Курачи (Дьявол). За дирижерским пультом - Вячеслав Чернухо-Волич. Самой постановке Большого театра Беларуси более 40 лет, новая авторская редакция появилась в афише в декабре 2019 года.

"Когда я познакомился с музыкальным материалом Андрея Петрова, мне он показался удивительно глубоким, - говорит художественный руководитель театра, народный артист СССР, профессор Валентин Елизарьев. - И я думал, как можно раскрыть эту тему глобально, придав ей вселенский характер. Как осмелиться и рассказать о человечестве в целом, о том, что его может ожидать в будущем".

Как признается Валентин Елизарьев, он с упоением работал над спектаклем со своими соавторами - композитором Андреем Петровым, дирижером Владимиром Мошенским, художником Евгением Лысиком. Кстати, Андрей Петров специально для театра создал музыкальную редакцию спектакля. Ведь в оригинале это трехактный балет. Но композитор так воодушевился замыслом Елизарьева, что даже дописывал какие-то фрагменты. А на премьере в Минске в 1976 году, поздравляя артистов и постановщиков, Андрей Петров не мог скрыть эмоций и сказал, что этот спектакль можно назвать, пожалуй, самым удачным из всех, которые на тот момент существовали в Советском Союзе и за рубежом. Так считали и зрители - на каждом спектакле был аншлаг.

"Интересная история произошла и на гастролях в Польше. После показа балета "Сотворение мира" на сцене Большого театра в Варшаве к Валентину Елизарьеву с поздравлениями подходили, как бы сейчас сказали, истеблишмент и селебрити. Но одного человека и его слова хореограф помнит до сих пор. На спектакле присутствовал польский кардинал Кароль Войтыла. Улыбаясь, он подошел в Елизарьеву, пожал ему руку и сказал: "Спасибо вам за Бога". Буквально через некоторое время кардинала избрали Римским Папой, которого весь мир знает как Иоанна Павла II", - рассказали в Большом театре.

"Современного человека всегда будет волновать библейская тема, затронутая в спектакле, - добавил Валентин Елизарьев. - Бог создал человечество, а уже оно, в свою очередь, создает современный мир, в котором должны жить надежда и существовать гармония".-0-