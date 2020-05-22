"Беларусь 3" покажет балет "Сотворение мира"

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 22 мая 2020
Минск Облачно с прояснениями +8°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
21:11 Черная дыра в центре Млечного Пути оказалась источником периодических радиосигналов Технологии
20:28 Кипр начнет восстанавливать авиасообщение с другими странами с 9 июня В мире
20:19 "Беларусь 3" готовит записи новых программ акции "Майстры культуры - ветэранам" Культура
20:10 Футболисты "Славии" и "Городеи" сыграли вничью в чемпионате Беларуси Спорт
20:02 Великобритания введет двухнедельный карантин для въезжающих в страну В мире
19:53 В Подмосковье отменяется пропускной режим, в Москве - сохраняется В мире
19:33 Астронавты НАСА готовятся к полету на МКС на мысе Канаверал Технологии
19:27 "Беларусь 3" покажет балет "Сотворение мира" Культура
19:20 Лукашенко выразил соболезнования в связи с крушением пассажирского самолета в Пакистане Президент
19:13 Соцработники Гомельской области доставляют продукты и помогают в быту почти 19 тыс. пожилых людей Регионы
18:58 Найден черный ящик разбившегося в Пакистане самолета В мире
18:47 Студенты БГУ представили финансовые стартап-проекты Общество
18:46 В Беларуси определен порядок согласования цен на лекарства Общество
18:40 В БНТУ рассказали, как пройдет аттестация студентов Общество
18:34 Цянь Хуншань: сотрудничество Беларуси и Китая - пример настоящей дружбы между странами Политика
18:29 Беларусь с сожалением восприняла решение США о выходе из Договора по открытому небу - МИД Политика
18:25 Первая аттестация специалистов в сфере ЖКХ прошла в Беларуси Общество
18:25 Электронные системы курения запрещается продавать несовершеннолетним - МАРТ Общество
18:14 Более 1 тыс. заявок пожилых людей выполнено через молодежные горячие линии БРСМ Общество
18:07 Радиолокатор в аэропорту Гродно начнет работать в июне Регионы
18:04 Гороскоп на неделю с 25 по 31 мая Калейдоскоп
18:02 В Лиозно водитель предъявил сотрудникам ГАИ поддельное водительское удостоверение Происшествия
18:01 ГАИ Гомельской области отработает 23-24 мая трассу М5 Регионы
17:59 Медики сообщили о 32 выживших пассажирах разбившегося самолета в Пакистане В мире
17:56 Госстандарт рекомендует обращаться к реестру опасной продукции перед интернет-покупками Общество
17:50 В Минской области за незаконную ловлю рыбы задержали двух браконьеров Происшествия
17:49 В Минске на строящемся объекте обнаружили боевой снаряд Происшествия
17:40 ЮНИСЕФ и Wargaming передали медучреждениям Беларуси 91 тыс. фильтрующих масок Общество
17:38 Гомельские спасатели запустили проект "Безопасная рассада" Регионы
17:25 Экспорт трикотажных предприятий "Беллегпрома" в I квартале вырос на 8,4% Экономика
Все новости
Все новости
Культура
22 мая 2020, 19:27

"Беларусь 3" покажет балет "Сотворение мира"

Сцена из балета "Сотворение мира". Фото из архива
Сцена из балета "Сотворение мира". Фото из архива

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеканал "Беларусь 3" покажет 23 мая спектакль "Сотворение мира" Большого театра Беларуси, сообщили БЕЛТА в театре.

Сначала в вечернем эфире телеканала выйдет программа "Театр в деталях", посвященная балету Андрея Петрова "Сотворение мира". А сразу после нее - сам спектакль в постановке Валентина Елизарьева, запись которого была сделана 27 марта.

В Международный день театра на сцену в главных партиях вышли: Ирина Еромкина (Ева), Константин Героник (Адам), Игорь Оношко (Бог), Таро Курачи (Дьявол). За дирижерским пультом - Вячеслав Чернухо-Волич. Самой постановке Большого театра Беларуси более 40 лет, новая авторская редакция появилась в афише в декабре 2019 года.

"Когда я познакомился с музыкальным материалом Андрея Петрова, мне он показался удивительно глубоким, - говорит художественный руководитель театра, народный артист СССР, профессор Валентин Елизарьев. - И я думал, как можно раскрыть эту тему глобально, придав ей вселенский характер. Как осмелиться и рассказать о человечестве в целом, о том, что его может ожидать в будущем".

Как признается Валентин Елизарьев, он с упоением работал над спектаклем со своими соавторами - композитором Андреем Петровым, дирижером Владимиром Мошенским, художником Евгением Лысиком. Кстати, Андрей Петров специально для театра создал музыкальную редакцию спектакля. Ведь в оригинале это трехактный балет. Но композитор так воодушевился замыслом Елизарьева, что даже дописывал какие-то фрагменты. А на премьере в Минске в 1976 году, поздравляя артистов и постановщиков, Андрей Петров не мог скрыть эмоций и сказал, что этот спектакль можно назвать, пожалуй, самым удачным из всех, которые на тот момент существовали в Советском Союзе и за рубежом. Так считали и зрители - на каждом спектакле был аншлаг.

"Интересная история произошла и на гастролях в Польше. После показа балета "Сотворение мира" на сцене Большого театра в Варшаве к Валентину Елизарьеву с поздравлениями подходили, как бы сейчас сказали, истеблишмент и селебрити. Но одного человека и его слова хореограф помнит до сих пор. На спектакле присутствовал польский кардинал Кароль Войтыла. Улыбаясь, он подошел в Елизарьеву, пожал ему руку и сказал: "Спасибо вам за Бога". Буквально через некоторое время кардинала избрали Римским Папой, которого весь мир знает как Иоанна Павла II", - рассказали в Большом театре.

"Современного человека всегда будет волновать библейская тема, затронутая в спектакле, - добавил Валентин Елизарьев. - Бог создал человечество, а уже оно, в свою очередь, создает современный мир, в котором должны жить надежда и существовать гармония".-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
анонс балет театр телевидение
Новости рубрики Культура
Фото из архива "Беларусь 3" готовит записи новых программ акции "Майстры культуры - ветэранам"
Ольга Угринович Фея фарфора
Фото Большого театра Балет Большого театра "Болеро" можно увидеть онлайн
Фото из архива Большой театр Беларуси приглашает на день открытых дверей онлайн
Марта Данусевич и Тарас Присяжнюк Большой театр подготовил проект с концертом солистов и уникальными кадрами из закулисья
ФОТОФАКТ: Стартовал очередной этап консервации стен Кревского замка
Главное
Лукашенко рассказал, зачем Беларуси ракетное вооружение и какая стоит стратегическая задача
В Беларуси выздоровели и выписаны 12 833 пациента с COVID-19
Всемирный банк утвердил выделение Беларуси 90 млн евро для борьбы с COVID-19
"Как раз принимали пациента!" Медработник из Вилейки выиграла 100 000 рублей прямо в больнице
Топ-новости
Головченко: затраты на ракетостроение уже многократно окупились
Минздрав разъяснил порядок установления надбавок службе скорой за работу с пациентами с COVID-19
В Беларуси определен порядок согласования цен на лекарства
Квартира? Легко! Всего 1% ее стоимости – и вы покупатель престижного жилья в центре Минска!
Минобразования: уровень зарплаты и социальных выплат педагогам на постоянном контроле
МАРТ уточнил регулирование цен на дезинфицирующие средства и маски
Беларусь с сожалением восприняла решение США о выходе из Договора по открытому небу - МИД
Беларусь присоединилась к Марракешскому договору
Мингорисполком начнет рассматривать заявления по поддержке организаций и ИП
До +19°С будет в Беларуси 23 мая
В БНТУ рассказали, как пройдет аттестация студентов
A1 закроет с 1 июня некоторые тарифные планы фиксированной связи и поднимет абонплату
Гороскоп на неделю с 25 по 31 мая
Найден черный ящик разбившегося в Пакистане самолета
В Беларуси готовят новые издания Красной и Черной книг
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Летнее оздоровление и отдых детей
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.