"Беларусь 3" покажет фильмы и спектакли по произведениям отечественных авторов ко Дню письменности

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Беларусь 3" покажет фильмы и спектакли по произведениям отечественных авторов ко Дню белорусской письменности. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

"Ко Дню белорусской письменности телеканал "Беларусь 3" покажет киноленты и спектакли по произведениям отечественных писателей, а 4 и 5 сентября посетит город Копыль и устроит прямые трансляции книжного праздника", - рассказали в пресс-службе.

Ежегодно с 1994 года праздник письменности, который традиционно отмечается в первое воскресенье сентября, путешествует по историческим центрам белорусской культуры, науки и литературы. В этом году эстафету торжественных церемоний и тематических мероприятий принимает город Копыль Минской области. "Съемочная группа социокультурного телеканала посетит все праздничные площадки, познакомится с гостями и выступающими и покажет, как чествуется историко-культурное и духовное наследие Копыльского региона в выпусках "Навін культуры". Кстати, с сентября проект будет выходить в новом графическом оформлении", - отметили в Белтелерадиокомпании.

"Эфир телеканала с 3 по 5 сентября дополнится игровыми кинолентами и мультфильмами производства Национальной киностудии "Беларусьфильм" и театральными постановками, созданными по художественным текстам белорусских литераторов Алеся Адамовича, Владимира Короткевича, Ивана Мележа, Андрея Макаенка, Кондрата Крапивы, Ивана Шамякина, Алексея Дударева, Янки Мавра и Янки Купалы. В программах "Люблю і памятаю", "Запіскі на палях" і "Суразмоўцы" прозвучат истории жизненной и творческой судьбы классиков и современных мастеров слова", - подчеркнули в пресс-службе.

5 сентября в 12.00 на "Беларусь 3" начнется прямая трансляция торжественного открытия Дня белорусской письменности, а в 19.30 канал покажет концертную программу закрытия культурного форума.

Кроме того, зрителей ждет премьера нового образовательно-познавательного проекта "Кафедра". "Мы видим, что формат образовательных лекций много лет остается очень востребованным в культурной среде, собирает множество заинтересованных слушателей как в арт-пространствах, так и онлайн, - рассказывает главный директор социокультурного телеканала Наталья Маринова. - На протяжении времени этот формат также отлично зарекомендовал себя в эфире "Беларусь 3" и дополнил ряд наших фирменных познавательных программ о знаменитых творцах, белорусском изобразительном искусстве, музыке, кино, архитектуре и нематериальном историко-культурном наследии. Новый проект "Кафедра" - это цикл полноценных телевизионных лекций от известных белорусских экспертов, исследователей и искусствоведов, первые выпуски которого мы посвящаем историческим этапам книгопечатания на белорусских землях и специально приурочиваем ко Дню белорусской письменности".

В день письменности состоится показ сразу двух лекций из цикла "Кафедра": "Чаму кнігі прамавугольныя і пры чым тут козы" і "Брэст, Авідзій і друкарскія станкі: як набывалі кнігу ў XVI стагоддзі". Далее проект будет выходить по воскресеньям.-0-