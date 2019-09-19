"Беларусь 3" покажет концерт-открытие нового сезона симфонического оркестра Белгосфилармонии

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеканал "Беларусь 3" проведет в Большом зале Белорусской государственной филармонии запись открытия нового концертного сезона Государственного академического симфонического оркестра Беларуси под управлением народного артиста Александра Анисимова. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

В программе вечера - исполнение оркестром Белгосфилармонии трех масштабных произведений: симфонии №41 "Юпитер" Вольфганга Амадея Моцарта, симфонии №15 Дмитрия Шостаковича и "Капитана планет" для органа и симфонического оркестра Ольги Подгайской, органные партии в котором исполнит сама автор.

Симфония №41 была написана австрийским композитором в 1788 году вместе с 40-й и 39-й, обстоятельства ее первого исполнения неизвестны. По мнению некоторых исследователей, название "Юпитер" дал произведению несколько позже импресарио и скрипач Иоганн Саломон "за невиданный прежде величественный масштаб и грандиозность замысла". Петр Чайковский, очень любивший творчество Моцарта, восторженно охарактеризовал симфонию "Юпитер" как "одно из чудес симфонической музыки, особенно благодаря финалу".

Симфония №15 была написана советским композитором и пианистом Дмитрием Шостаковичем летом 1971 года в Доме творчества композиторов в Репино под Ленинградом - месте, где ему всегда особенно хорошо работалось. Произведение, которому суждено было стать итогом всего симфонического творчества композитора, впервые исполнил в Москве в январе 1972 года Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио под управлением Максима Шостаковича.

В эфире "Беларусь 3" концерт Государственного академического симфонического оркестра Беларуси зрители увидят 29 сентября.-0-