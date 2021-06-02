"Беларусь 3" покажет концертную программу победителей радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі"

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеканал "Беларусь 3" 5 июня запишет концертную программу с участием обладателей Гран-при и лауреатов X Республиканского творческого радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

Победители юбилейного проекта Первого национального канала Белорусского радио уже выступили с большим гала-концертом на FM-волнах, а теперь новые молодые таланты страны станут гостями эфира социокультурного телеканала.

Лауреаты номинаций представят свои конкурсные произведения под аккомпанемент симфонического оркестра Белтелерадиокомпании под управлением Александра Сосновского.

Гала-концерт лауреатов радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі" телеканал "Беларусь 3" покажет этим летом.-0-