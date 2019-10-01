"Беларусь 3" покажет концерты фестиваля Юрия Башмета

Юрий Башмет во время концерта. Фото из архива

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белтелерадиокомпания проведет запись пяти концертных программ XIV Международного фестиваля Юрия Башмета - впервые на новой технике и в формате HD. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

Все телеверсии концертных программ фестиваля в эфире "Беларусь 3" будут выходить по выходным в единое время в 21.05. Так, 12 октября социокультурный канал предложит программу "Восток-Запад", в которой международный камерный оркестр East-West Chamber Orchestra под руководством Ростислава Кримера выступит вместе с известным турецким пианистом Фазылом Саем на сцене Белгосфилармонии.

13 октября в эфире "Беларусь 3" выйдет программа "Легенды фортепиано", солист - заслуженный артист России Борис Березовский. Он исполнит произведения Равеля, Дебюсси, Стравинского и Прокофьева на сцене Большого филармонического зала.

19 октября телезрители спустятся в столичную подземку - прямо на станции "Петровщина" даст концерт "Ночь классики в метро! Модная версия" камерный оркестр East-West Chamber Orchestra под руководством Ростислава Кримера. К слову, в этом году подземное выступление музыкантов будет сопровождаться модным показом на подиуме.

20 октября на "Беларусь 3" выйдет в эфир примечательная программа "Визуализация. Музыка и история". В ней оркестр Ростислава Кримера вместе с самой известной скрипачкой Испании Летицией Морено исполнят на сцене Белгосфилармонии произведения Пьяцоллы и Вайнберга. Сопровождать выступление музыкантов будет уникальное голографическое шоу, которое расскажет о жизни и композиторском творчестве Моисея Вайнберга - в этом году исполнится 100 лет со дня его рождения. Отметим, что в Минске симфонический концерт в таком формате пройдет впервые.

26 октября телеканал покажет торжественное закрытие фестиваля на сцене Белгосфилармонии - большой концерт обладателей премии "Грэмми" камерного ансамбля "Солисты Москвы" под управлением народного артиста СССР и России Юрия Башмета.-0-