"Беларусь 3" покажет концерты фестиваля "Владимир Спиваков приглашает..."

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. VI Международный фестиваль "Владимир Спиваков приглашает..." пройдет в Беларуси с 3 по 9 марта. Социокультурный канал "Беларусь 3" проведет запись нескольких вечеров форума и порадует своих зрителей трансляциями нетлеющей музыкальной классики в формате HD. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

Лукашенко: фестиваль Владимира Спивакова вызывает исключительно позитивные эмоции Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам VI Международного фестиваля "Владимир Спиваков приглашает".

На сцене Национального академического Большого театра Беларуси сегодня состоится торжественное открытие фестиваля. В оперном гала-концерте примет участие Государственный камерный оркестр "Виртуозы Москвы" и солистка Большого театра России Анна Аглатова (сопрано). Телеканал "Беларусь 3" покажет концерт-открытие 7 марта в 14.25.

6 марта в Белорусской государственной академии музыки в гала-концерте выступят юные музыканты из Беларуси и России. Россияне - стипендиаты Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова. Все участники гала-концерта - лауреаты престижных музыкальных конкурсов: Софья Меньшикова (фортепиано), Егор Кирилюк (баян), Анастасия Тюрина (балалайка), Александр Долгов (саксофон), Валерия Илюшина (скрипка), Родион Шакиров (фортепиано), Ульяна Астанкович (аккордеон) и Федор Громов (гобой). В программе - сочинения композиторов-классиков, современных авторов, а также концертные обработки мелодий народных песен и танцев.

Выступления белорусских и российских музыкантов "Беларусь 3" предложит к просмотру 15 марта в 15.40. В преддверии концертной программы в 15.15 канал покажет новый выпуск проекта "Камертон" с участием маэстро - Владимира Спивакова.-0-

Спиваков: приезжаю в Беларусь, как к себе домой "Люблю я Беларусь, люблю белорусскую публику. Я сюда приезжаю, как домой, чувствую себя здесь прекрасно. Это давняя история - я здесь много лет выступаю и всегда уезжаю с ощущением встречи с дорогими друзьями", - сказал Владимир Спиваков.