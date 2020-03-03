"Беларусь 3" покажет концерты фестиваля "Владимир Спиваков приглашает..."

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. VI Международный фестиваль "Владимир Спиваков приглашает..." пройдет в Беларуси с 3 по 9 марта. Социокультурный канал "Беларусь 3" проведет запись нескольких вечеров форума и порадует своих зрителей трансляциями нетлеющей музыкальной классики в формате HD. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.
На сцене Национального академического Большого театра Беларуси сегодня состоится торжественное открытие фестиваля. В оперном гала-концерте примет участие Государственный камерный оркестр "Виртуозы Москвы" и солистка Большого театра России Анна Аглатова (сопрано). Телеканал "Беларусь 3" покажет концерт-открытие 7 марта в 14.25.
6 марта в Белорусской государственной академии музыки в гала-концерте выступят юные музыканты из Беларуси и России. Россияне - стипендиаты Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова. Все участники гала-концерта - лауреаты престижных музыкальных конкурсов: Софья Меньшикова (фортепиано), Егор Кирилюк (баян), Анастасия Тюрина (балалайка), Александр Долгов (саксофон), Валерия Илюшина (скрипка), Родион Шакиров (фортепиано), Ульяна Астанкович (аккордеон) и Федор Громов (гобой). В программе - сочинения композиторов-классиков, современных авторов, а также концертные обработки мелодий народных песен и танцев.
Выступления белорусских и российских музыкантов "Беларусь 3" предложит к просмотру 15 марта в 15.40. В преддверии концертной программы в 15.15 канал покажет новый выпуск проекта "Камертон" с участием маэстро - Владимира Спивакова.-0-