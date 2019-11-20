"Беларусь 3" покажет лучшие фильмы "Лістапада-2019"

20 ноября, Минск /Корр.БЕЛТА/. Телеканал "Беларусь 3" покажет лучшие фильмы национального конкурса XXVI Минского международного кинофестиваля "Лістапад-2019", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

Специальные выпуски проекта "Время кино", посвященные "Лістападу-2019" и 95-летию белорусского кинематографа, выйдут 26-29 ноября. "В программе - анимационные и игровые ленты - участники и призеры национального конкурса фестиваля, а также встречи с их авторами", - рассказали в пресс-службе.

Гостем первой тематической программы станет Ирина Кодюкова. Она стояла у истоков отечественной анимации, создала более 15 фильмов, которые неоднократно отмечали на престижных международных кинофестивалях. В этом году на "Лістападзе" она показала новую работу Dante.Beatrice. В следующих выпусках зрители познакомятся с художником-постановщиком анимационного фильма "Чертополох" Ириной Забелло, режиссером Еленой Петкевич, чья лента "Магистр свободных искусств" признана лучшим анимационным фильмом "Лістапада".

"Завершит тематический цикл программы "Время кино" встреча с режиссерами Кириллом Галицким и Светланой Козловской и просмотр их короткометражного фильма "Пляж/лес/тамбур". Он выиграл на национальном конкурсе с формулировкой "За простоту истории, минималистические способы и хорошее исполнение, которое вызывает сильное чувство в зрителе", - добавили в пресс-службе.

XXVI Минский международный кинофестиваль "Лістапад" проходил с 1 по 8 ноября под слоганом "К радости". В этом году он показал более 150 фильмов из 50 стран. Впервые на фестивале были представлены картины из Судана и Сенегала. Учредители форума - Министерство культуры и Мингорисполком. Организатор - центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн".-0-