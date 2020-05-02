"Беларусь 3" покажет оперу "Богема" Большого театра Беларуси

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спектакль Большого театра Беларуси оперу Джакомо Пуччини "Богема" покажет сегодня в 22.25 телеканал "Беларусь 3", сообщили БЕЛТА в театре.

"Смешайте чувственную музыку Пуччини с философией гениальных художников начала ХХ века, добавьте каплю сумасшествия Дали, щепотку неординарного Магритта и даже кажущуюся простоту Шагала - и перед вами, несомненно, возникнут образы, которыми и наполнилась постановка оперы "Богема", какой ее увидел режиссер Александр Титель", - рассказали в театре.

По словам режиссера, четверых друзей Рудольфа, Марселя, Мими и Мюзетту связывают не только молодость и любовная история. "Это богема, - говорит Александр Титель. - Беспечные, легкомысленные, наивные и, безусловно, талантливые художники, поэты, философы, музыканты, которые только начинают свою карьеру в искусстве. Да, они могут стать знаменитыми, но могут окончить свою жизнь в полнейшей нищете. И таких примеров в истории начала ХХ века мы знаем немало, в том числе Ван Гог, Модильяни. Это может быть рассказ о каждом из них. Наша история о любви и смерти полностью пронизана искусством. С точки зрения художественной эстетики события будут происходить в начале ХХ столетия, в 1910-1920-х, в Париже. Но, безусловно, зрители увидят и какие-то современные детали. Как бы артисты ни старались, они не смогут сыграть героев такими, какими они могли быть 100 лет назад. Все-таки мы ищем правду чувств".

Запись спектакля была сделана в театре в январе этого года и посвящена памяти народного артиста БССР Зиновия Бабия. Главные партии исполнили: Мими - Анастасия Москвина, Мюзетта - Клавдия Потемкина, Рудольф - Александр Михнюк, Марсель - Владимир Громов, Шонар - Денис Янцевич, Коллен - Андрей Селютин, Парпиньоль - Андрей Матюшонок, Бенуа - Дмитрий Трофимук, Альциндор - Дмитрий Капилов. Дирижер - Олег Лесун.-0-