"Беларусь 3" покажет открытие и концертную программу Дней культуры Узбекистана

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеканал
С 29 июля по 1 августа в Беларуси проходят Дни культуры Узбекистана - серия культурных мероприятий по случаю официального визита Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.
Белтелерадиокомпания провела запись праздничного гала-концерта мастеров искусств Узбекистана в Большом зале Белгосфилармонии. В нем приняли участие народные ансамбли песни и танца, известные сольные исполнители - народный артист Узбекистана Фаррух Закиров и заслуженная артистка Узбекистана Айгуль Нодирова.
Телеверсию торжественного открытия и концертной программы Дней культуры Узбекистана зрители увидят 3 августа в 16.25. -0-
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