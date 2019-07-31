"Беларусь 3" покажет открытие и концертную программу Дней культуры Узбекистана

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеканал "Беларусь 3" покажет 3 августа торжественное открытие и концертную программу Дней культуры Узбекистана в Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

С 29 июля по 1 августа в Беларуси проходят Дни культуры Узбекистана - серия культурных мероприятий по случаю официального визита Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.

Белтелерадиокомпания провела запись праздничного гала-концерта мастеров искусств Узбекистана в Большом зале Белгосфилармонии. В нем приняли участие народные ансамбли песни и танца, известные сольные исполнители - народный артист Узбекистана Фаррух Закиров и заслуженная артистка Узбекистана Айгуль Нодирова.

Телеверсию торжественного открытия и концертной программы Дней культуры Узбекистана зрители увидят 3 августа в 16.25. -0-