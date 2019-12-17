"Беларусь 3" покажет Рождественский оперный форум

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеканал "Беларусь 3" предложит своим зрителям провести пять зимних вечеров вместе с участниками и звездными гостями юбилейного X Минского международного Рождественского оперного форума, который проходит в эти дни. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

Так, 24 и 25 декабря зрителей ждет гала-концерт в двух частях лауреатов Минского международного Рождественского конкурса вокалистов.

26 и 27 декабря канал покажет гала-концерт звезд мировой оперы в двух частях, в котором примут участие Надежда Кучер, Ангелос Самарцис (Греция), Вероника Брук (Израиль), Винченцо Костанцо (Италия), Адам Дигель (США), Янис Апейнис (Латвия), Любица Вранеш (Сербия), Хелен Лепалаан (Эстония), Агнешка Рехлис (Польша), Рик Фурман (США), Нана Дзидзигури (Грузия), Иво Станчев (Болгария), Анна Бондаренко (Украина), Дмитрий Гарбовский (Украина), Оксана Волкова, Анастасия Москвина, Андрей Валентий, Маргарита Левчук, Илья Сильчуков, Крискентия Стасенко. Дирижер концерта - Джанлука Марчано (Италия).

В вечернем эфире 28 декабря знаковый для Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси спектакль, показанный на полях форума, - опера "Кармен" Жоржа Бизе: именно с нее в 1933 году началась история театра. В главной роли - всемирно известная солистка Большого, заслуженная артистка Беларуси Оксана Волкова.

К слову, концерты форума и оперу "Кармен" телеканал "Беларусь 3" снимает в формате HD, а время показа в эфире будет единым - 21.05. Все записи пополнят фонд Белтелерадиокомпании и будут использоваться для телеэфира в дальнейшем.-0-