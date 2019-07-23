"Беларусь 3" покажет зрителям цикл балетных историй

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зрителей телеканала
В числе спектаклей недавние телепремьеры и полюбившиеся театралам постановки Большого театра Беларуси. Первой балетной историей, которую зрители увидят 4 августа в 22.30, станет "Анастасия" - масштабный национальный проект на музыку заслуженного деятеля искусств Беларуси Вячеслава Кузнецова. В основе сюжета - реальная история отважной княгини Анастасии Слуцкой. Автор либретто - заслуженный деятель искусств Беларуси Анатолий Делендик.
11 августа "Беларусь 3" покажет хореографическое воплощение на сцене Большого нетленной шекспировской трагедии - балет Сергея Прокофьева "Ромео и Джульетта" в новой авторской редакции народного артиста Беларуси Валентина Елизарьева.
18 августа в вечернем эфире социокультурного телеканала - балет Вячеслава Кузнецова по пьесе Алексея Дударева "Витовт". Зрители окунутся в чарующую атмосферу древних славянских летописей.
Цикл "Балетных историй" завершит 25 августа концерт учащихся и выпускников Белорусской государственной хореографической гимназии-колледжа - балет "Путь к мечте".-0-
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