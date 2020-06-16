"Беларусь 3" представляет новый сезон телелекций "АРТ-истории"

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На "Беларусь 3" 22 июня стартует третий сезон цикла образовательно-познавательных телелекций "АРТ-истории", который продолжит рассказ о жемчужинах коллекции Национального художественного музея устами его научных сотрудников. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

"Авторами восьми новых выпусков проекта, как и прежде, выступили работники музея - исследователи и искусствоведы Дмитрий Солодкий, Надежда Усова, Дмитрий Монич и Екатерина Изофатова. При этом программы третьего сезона отличаются от предыдущих расширением локаций. Если раньше съемки проходили только в стенах музея, то теперь творческая группа проекта вместе с авторами посетила столичные объекты и несколько городов республики, чтобы проследить историю того или иного произведения искусства и судьбу его автора", - рассказали в пресс-службе.

Первой "АРТ-историей" третьего сезона, которую зрители "Беларусь 3" увидят 22 июня в 19.30, будет лекция Екатерины Изофатовой "Война - другая реальность" о белорусских художниках, чьи произведения на тему Великой Отечественной в свое время не смогли прийти к зрителю, потому что выбивались из официальной советской эстетики.

24 июня канал покажет лекцию Дмитрия Солодкого "Красный. Код нации", в которой автор на примерах из собрания музея расскажет о семантике и роли красного цвета в истории белорусского традиционного декоративно-прикладного искусства, иконописи и живописи.

25 июня Дмитрий Монич поведает телезрителям загадочную историю жизни и творчества одного из самых известных белорусских художников первой половины XIX века Яна Дамеля.

26 июня социокультурный канал представит лекцию Надежды Усовой, в которой она проследит белорусский путь Вильгельма Котарбинского и расскажет историю одного из его пейзажей, чудом уцелевшего в годы Великой Отечественной войны и ставшего частью собрания Национального художественного музея. Остальные четыре новых выпуска ожидают зрителей в сентябре.

Лекции из цикла "АРТ-истории" и другие познавательные проекты доступны также на сайте и официальном YouTube-канале "Беларусь 3".-0-