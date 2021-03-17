"Беларусь 3" приглашает зрителей вместе отметить Всемирный день театра

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеканал "Беларусь 3" ко Всемирному дню театра подготовил подборку телеверсий актуальных белорусских спектаклей, среди которых есть и недавние премьеры. Показ начинается 22 марта. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

"Телеканал "Беларусь 3" традиционно присоединяется к поздравлению всех сотрудников театрального искусства, предлагая зрителям накануне и в сам праздничный день только лучшие постановки белорусских театров и познавательные рассказы о театральной среде", - рассказали в пресс-службе.

На протяжении всей следующей недели в эфире можно будет посмотреть спектакли "Ромео и Джульетта", "Богема", "Анастасия" и "Сотворение мира" Большого театра оперы и балета, "Софья Гольшанская" Музыкального театра, "Хто смяецца апошнім" Театра-студии киноактера и обновленную версию легендарной "Паўлінкі" Купаловского театра, которая будет показана непосредственно в день театрального праздника, 27 марта.

"Также обращаем внимание зрителей на ряд выпусков собственных проектов канала "Беларусь 3", которые на следующей неделе представят известных мастеров отечественной сцены. Это "Камертон" с участием актера Дмитрия Пустильника, воспоминания о режиссере Борисе Луценко в проекте "Люблю і памятаю", интервью с Анастасией Москвиной и Антоном Заянчковским в программе "Кадры жыцця", интересный разговор о современной культурной жизни с артистом и режиссером Виктором Скоробогатовым в "Суразмоўцах".

Кстати, в ближайшее время собрание телеверсий белорусских постановок пополнится спектаклем "Пясняр" Национального академического драматического театра имени Максима Горького и балетом Большого театра Беларуси "Баядерка", а в конце марта у съемочной группы "Беларусь 3" запланирована творческая командировка в Витебск, где на сцене Национального академического драмтеатра им. Я.Коласа будут записаны драмы "Не пакідай мяне" и "Леаніды не вернуцца на Зямлю". Премьерные показы спектаклей в телеэфире ожидаются во II квартале 2021 года.-0-