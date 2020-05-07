"Беларусь 3" запускает акцию "Мастера культуры - ветеранам"

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время совместной акции Белтелерадиокомпании и Министерства культуры "Мастера культуры - ветеранам" телеканал "Беларусь 3" проведет запись и представит для зрителей премьерный показ спектаклей и концертных программ военно-патриотической тематики из репертуара столичных театров. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе медиахолдинга.

Так, 12 мая на телеканале будет показан спектакль-концерт Национального академического театра имени Янки Купалы "Вельмайстер - аккордеон". Он состоит из 18 песен военной тематики поэта и композитора Марка Мермана в исполнении артистов-купаловцев и сопровождается видеорядом из редких кадров военной кинохроники. 13 мая покажут спектакль "Дзед" Республиканского театра белорусской драматургии. Трагикомедия Дениса Паршина по пьесе Вячеслава Панина - это тонкая эмоциональная попытка разобраться в моральных и духовных проблемах современных реалий.

Планируется также, что в мае телезрители увидят концертную программу к 75-летию Великой Победы "І памятае свет выратаваны" с участием творческих коллективов Белгосфилармонии. "К слову, акция "Мастера культуры - ветеранам" продлится до конца года, а значит, телезрителей "Беларусь 3" в эфире ждет еще много тематических премьер", - добавили в Белтелерадиокомпании.-0-